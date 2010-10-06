Япония помогла полтавским больницам

Правительство Японии сегодня передало больницам Полтавской области оборудование общей стоимостью 141,565 тыс. долларов. Передача сопроводительных документов на оборудование состоялась во время встречи главы обладминистрации Александра Удовиченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Идзава Тадаши и его женой Сьюзента-Фумико, передает УНИАН. Медицинская техника уже установлена в отделении интенсивной терапии Полтавского центра профилактики ВИЧ-инфекции и борьбы со СПИДом и в реанимационном отделении областной клинической инфекционной больницы. Помощь правительства Японии предоставлялась в рамках Программы безвозмездной помощи «Кусаноне». «Мы рады помощи японских друзей, отныне качество обслуживания пациентов в медицинских учреждениях улучшится, - сказал Удовиченко. - Это совместная работа, которую будем продолжать и развивать этот медицинский городок. В планах - перенос на его территорию областной инфекционной больницы».