Прогноз МВФ: в Украине вырастет ВВП и инфляция

Международный валютный фонд улучшил свой прогноз в отношении перспектив роста украинской экономики в 2011 году. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в Вашингтоне прогнозно-аналитического доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Оutlook), передает корреспондент «Зеркала недели». Документ подготовлен традиционному ежегодному осеннему собранию руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которое пройдет в Вашингтоне 8-9 октября. Так, эксперты МВФ сейчас прогнозируют рост украинской экономики в 2011 году на уровне 4.5%, тогда как в предыдущем прогнозе, опубликованном в апреле текущего года, этот показатель составлял 4.1%. В подписанном украинскими властями и утвержденном Советом директоров Международного валютного фонда 30 июля Меморандуме об экономической и финансовой политике, рост украинской экономики в следующем году прогнозировался на уровне 4.3%. Примечательно, что оценки Фонда в точности совпадают с прогнозными макропоказателями на 2011 год, утвержденными Кабинетом министров Украины в августе. Улучшил МВФ и свои оценки в отношении сальдо текущего баланса Украины, причем как на нынешний, так и следующий год. Если в апрельском докладе и в 2010, и 2011 год отрицательное сальдо прогнозировалась на уровне 2.3% ВВП (а в Меморандуме, соответственно, -0.7 и -1.8% ВВП), то на нынешний год эксперты Фонда прогнозируют -0.4%, а на следующий - -1.3% ВВП. Ожидают в МВФ и улучшения на рынке труда в Украине. Безработица должна снизиться с 8.8% в 2010 до 7.7% в 2011 году (в Меморандуме заложен прогноз 7.9%). Единственное исключение составила инфляция, прогнозы в отношении которой были пересмотрены в худшую сторону. Так в 2010 г. эксперты МВФ ожидают ускорения среднегодовых темпов инфляции до 10.8% (от 9.8%, прогнозируемых на нынешний год), тогда как согласно апрельскому прогнозу эта цифра составляла 8.9% (в Меморандуме среднегодовые темпы роста потребительских цен на следующий год заложены на уровне 11.9%).