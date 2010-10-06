Тимошенко: Янукович сговорился с руководством НБУ

Для выяснения реальных объемов эмиссии денег, которая была осуществлена Национальным банком Украины, необходимо провести парламентское расследование. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, информирует ее официальный сайт. «Мы внесли в Верховную Раду проект постановления о создании специальной следственной комиссии по работе Госкомстата, по выяснению адекватности показателей, которые они объявляют, по выяснению, есть ли фальсификация показателей Госкомстата по инфляции. Эта специальная следственная комиссия, по нашему предложению, должна четко разобраться, получить все документы о настоящем объеме эмиссии в Украине», - сказала Тимошенко. По ее словам, общий эмиссионный показатель составляет 78 млрд гривен, что является третью Государственного бюджета Украины. Тимошенко убеждена, что уровень инфляционных процессов стал результатом сговора Президента Виктора Януковича с руководством Национального банка. «Инфляция стала следствием того, что в Украине есть определенная заговор Президента, правительства и Национального банка, и этот заговор обеспечивает неконтролируемый печать лишних денег. Эти деньги «давят» на экономику Украины, на цены, и каждый человек за последние три месяца стала втрое беднее», - отметила лидер партии «Батьківщина». Она считает, что объявленные показатели Госкомстата не соответствуют действительности. «Показатели Госкомстата не соответствуют реальному положению дел. Почему сегодня происходит фальсификация показателей Госкомстата по настоящей инфляции, которая есть в Украине? Потому что законами Украины предусмотрено, что на показатель инфляции должны индексироваться доходы - пенсии, заработные платы, социальные выплаты», - отметила она. «Для расчета индекса потребительских цен 54% потребительской корзины, по которому рассчитывается инфляция Госкомстатом, составляют продукты питания. Если цены на продукты питания поднялись вдвое, а это - половина инфляционной корзинки нашего государства. Так, разумеется, не может быть инфляция 0,1. Понятно, что она должна быть как минимум более 50% «, - пояснила Юлия Тимошенко.