Украина и Финляндия возьмутся за высокие технологии

Украина и Финляндия договорились о сотрудничестве в научно-технической сфере. Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на брифинге, комментируя итоги встреч с высшим руководством страны, информирует УНИАН. «Мы сейчас договорились о сотрудничестве в научно-технической области и об активизации сотрудничества в области хай-тек», - сказал Азаров. Он отметил, что вопросы о развитии сотрудничества в этих направлениях Кабмин рассмотрит в ближайшее время. «Мы специально рассмотрим в правительстве эти предложения и примем конкретные решения по активизации нашего сотрудничества», - сказал Азаров.