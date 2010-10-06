На Николаевщине незаконно повышают коммуналку – глава ОГА

В Николаевской области решения о повышении жилищно-коммунальных тарифов массово принимаются местными органами власти в нарушение действующего законодательства. Об этом сегодня на коллегии в Николаевской облгосадминистрации заявил председатель ОГА Николай Круглов, сообщает УНИАН. По словам Круглова, без выводов Государственной комиссии по контролю за ценами в Николаевской области (а это обязательный этап при повышении тарифов. – Ред.) Дмитровский сельский совет Березанского района утвердил тарифы по водоотводу для нескольких сел района. Также самостоятельно утвердили тарифы на водоотвод сельские советы сел Антоновка, Рыбаковка и Лиманы. Кроме того, Березанский сельский совет принял решение о повышении тарифов на вывоз твердых бытовых отходов практически по всей курортной причерноморской зоне области. Круглов отметил, что подобные примеры есть практически в каждом районе области, хотя местные органы власти в настоящее время не имеют полномочий на повышение коммунальных тарифов. До 1 января 2011 года право устанавливать тарифы на такие виды коммунальных услуг как централизованное водоснабжение и водоотвод, а также поставка тепловой энергии, имеет только Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики (после 1 января 2011 г. это будет делать Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг, которая в настоящее время формируется). Разъяснению нового порядка установления коммунальных тарифов и была посвящена коллегия Николаевской ОГА. Из 145 материалов, присланных жилищно-коммунальными предприятиями в областную Государственную инспекцию по контролю за ценами в Николаевской области для анализа обоснованности повышения цен и тарифов, 75 сразу же были признаны такими, которые нельзя рассматривать, и были отправлены обратно. По оставшимся 70 документам выводы инспекции были негативными, отметил председатель ОГА. «Это говорит о качестве предоставленных материалов. Каждый делает все, что хочет, не обращая внимания на закон», - сказал Круглов.