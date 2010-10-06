ООН: 166 миллионов человек в 22 странах страдают от недоедания

166 миллионов человек в 22 странах хронически страдают от недоедания или сталкиваются с трудностями в приобретении продуктов питания, что является результатом «затянувшегося продовольственного кризиса». Об этом сообщает Радио Свобода. В докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной продовольственной Программой ООН говорится, что войны, стихийные бедствия и слабые правительственные институты способствуют продолжению продовольственного кризиса в 22 странах, в том числе в Афганистане, Ираке и Таджикистане. Согласно докладу, таким странам нужна целевая поддержка, которая предусматривает не только оказание скорой гуманитарной помощи, но и долгосрочные проекты, такие как обеспечение питанием школьников или программ - «работа в обмен на питание».