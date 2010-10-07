Вэнь Цзябао призвал лидеров ЕС не давить на Китай

Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао призвал лидеров Евросоюза не давить на Китай, требуя повысить курс юаня. Об этом сообщает русская служба “Би-би-си”. На саммите в Брюсселе, который завершился в среду, представители Европейского Союза вслед за США усилили давление на Китай, требуя ревальвации юаня в связи с тем, что слабая национальная валюта КНР угрожает восстановлению европейской экономики. Выступая в Брюсселе перед журналистами, Вэнь Цзябао сказал, что резкое повышение курса юаня по отношению к другим валютам приведет к социальной нестабильности и подорвет рост глобальной экономики. Однако он пообещал, что Китай продолжит постепенное повышение курса юаня.