Инфляция в сентябре составила 2,9%

Потребительские цены в Украине выросли в сентябре на 2,9%, сообщает Госкомстат. По данным комитета, всего по итогам января—сентября инфляция в стране составила 7,4%. По отношению к аналогичному месяцу прошлого года инфляция в Украине по итогам сентября достигла 10,5%, тогда как месяц назад она составляла 8,3%. В частности, цены на продукты питания увеличились на 4,4%, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 5,5%, цены на одежду и обувь — на 0,4%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,2%, предметы бытового обихода, бытовая техника подорожали на 0,2%. Цены на услуги связи в сентябре уменьшились на 0,2%. Правительство Украины, в отличие от НБУ, ожидает рост ВВП в 2010 году на уровне 3,7% при инфляции 13,1%, в 2011 году — 4,5% и 8,9%.