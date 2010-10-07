Украинская прокуратура за месяц «натрясла» 87 млн. гривен

В Украине за месяц после вмешательства прокуроров выплачено 87 млн. грн. задолженности по заработной плате. Об сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. На протяжении последнего месяца прокурорами по фактам несвоевременной оплаты труда возбуждены 206 уголовных дел, из которых 136 направлены в суд. Внесены 950 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 521 должностное лицо, из которых 54 – из контролирующих органов. В целом, по данным Генпрокуратуры, прокурорами в сфере оплаты труда в этом году возбуждены 2 тыс. уголовных дел, из которых свыше половины направлены в суд. Внесены 11,1 тыс. документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 6,5 тыс. должностных лиц, их которых 314 – из контролирующих органов, выплачены 1,17 млрд. грн. задолженности по заработной плате.