«Нафтогаз» отдал «Газпрому» все

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ. Об этом сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины». В сообщении отмечается, что в частности, «Нафтогаз» перечислил ОАО «Газпром» около 715 млн. долл. США за импортированный в сентябре 2010 года природный газ. Цена природного газа для Компании в третьем квартале текущего года составляет около 248 долл. за тыс. куб. м. В компании также напоминают, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 дол. США за тыс. куб. м. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК ”Нафтогаз Украины” обязана ежемесячно направлять ОАО ”Газпром” платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов. Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.