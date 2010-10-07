Москва привлечет туристов на 600 млн рублей

Власти Москвы выделят на развитие и пропаганду туризма в 2011 году выделяют почти 600 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал вр.и.о. мэра Москвы Владимир Ресин, передает ИТАР-ТАСС. «На развитие туристического и гостиничного комплексов города в будущем году будет выделено более 592 млн рублей», - уточнили в мэрии. В частности, эти средства будут направлены на проведение ежегодной Московской международной туристской ярмарки в Гостином Дворе, участие гостиничного комплекса города в крупнейших международных туристских выставках и выставках гостиничного хозяйства, на подготовку к проведению в Москве в 2013 году Конгресса Всемирной ассоциации гидов. «На организацию рекламных и PR-кампаний в России и за рубежом с целью продвижения Москвы как мирового туристского центра будет потрачено 70 млн рублей», - добавили в городской администрации.