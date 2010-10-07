Миллиардер намерен опозорить Украину за рубежом

В случае негативного решения Хозяйственного суда Киева в споре принадлежащей индийскому миллиардеру Лакшми Митталу ВАТ «Arcelor Mittal Кривой Рог» (бывш. завод Криворожсталь - ред.) с Генпрокуратурой, дело может перейти в международные судебные инстанции. Об этом пишет газета «Дело» со ссылкой на представителей компании. Как заявляют юристы компании, в случае, если судебные органы Украины примут решение по спору с Генпрокуратурой по делу продления инвестобязательств не в пользу инвестора, компания будет искать справедливость в международных судах. В частности, партнер юридической фирмы Baker&McKenzie Светлана Романова, которая представляет интересы меткомпании, заявляет, что не исключены иски в Международный центр по решению инвестиционных споров в Вашингтоне при Всемирном банке. Если Международный центр признает несправедливое отношение к иностранному инвестору, а украинская сторона не исправит этого, Украине грозят экономические санкции. «Это может отодвинуть Украину в ранг таких стран как Ливия», - заявляет Романова. Юристы также рассматривают варианты подачи иска в Европейский суд по правам человека, кроме того, компания может прибегнуть к использованию инструментария Всемирной торговой организации.