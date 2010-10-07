Украинская зерновая ассоциация против продажи квот на аукционах

Украинская зерновая аcсоциация считает намерения государственных чиновников вновь вернуться к идее ограничения експорта зерновых культур, а также желание ввести продажу квот на через аукционы безответственными и противоречащими принципам деятельности зернового рынка Украины. Об этом говорится в заявлении УЗА, распространенном в четверг. Документ подписал президент Ассоциации Владимир Клименко. «Нам понятно желание правительства наполнить государственный бюджет», - отмечает президент Украинской зерновой ассоциации Клименко. «Однако госбюджет в этом случае получит ровно столько, сколько будет вынуто из кармана у производителей зерна. Ведь за квоты кто-то должен платить. И абсолютно понятно, что за них будут расчитываться производители зерна. Поскольку закупочные цены будут уменьшены ровно на ту сумму, которую прийдется заплатить государству. Это еще один налог на експорт», - уверен Клименко. Поэтому Украинская зерновая ассоциация настоятельно призывает правительство окончательно отказаться как от введения каких-либо ограничений на експорт зерновых, а так же от намерений продавать эти квоты на аукционах, говориться в заявлении УЗА. «Желание отдельных чиновников вновь вернуться к идее необоснованного сокращения объемов продажи зерновых культур на мировых рынках противоречит недавним заявлениям Президента Украины Виктора Януковича с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке» - отмечает президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. Он напоминает, что на пленарном заседании 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Президент Украины заверил мировое сообщество, «что в ближайшей перспективе, благодаря мощному потенциалу сельского хозяйства, наша страна может стать важным элементом глобальных усилий в преодолении голода в ряде регионов мира». Намерения ввести квоты и продавать их на аукционах противоречит также и заявлению премьер-министра Украины Николая Азарова сделанному на совещании по развитию Автономной республики Крым о том, что, «несмотря на засуху, собранного урожая вполне достаточно, чтобы обеспечить все экспортные и внутренние потребности», - отмечается в заявлении. Украинская зерновая асоциация предупреждает: если правительство все же решиться на введение ограничений и продажу квот, то это приведет к полному параличу в деятельности зернового рынка. Сельхозтоваропроизводители не смогут получить достойную цену за вырощенный урожай, а большинство отечественных продавцов зерна вынуждены будут вообще прекратить свою деятельность.