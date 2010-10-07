Яцуба сосчитал семьи, которые нуждаются в жилье

В очереди на государственное жилье в Украине стоят 1,125 млн. молодых семей. Об этом сегодня в Трускавце заявил министр регионального развития и строительства Владимир Яцуба, передает корреспондент «Главреда». Согласно сообщению, в следующем года для решения жилищных вопросов будет выделено 2 500 га земель. Госфонд содействия молодежному жилищному строительству получит на это 100 млн. гривен в 2011 году. Яцуба также сообщил, что в 2008 году в Украине совместно с инвесторами было построено 10,5 млн кв.метров жилья, а в 2009 году - 6,4 млн. «Темпы строительства в 2008 году составляли 17%, и таких темпов не было даже в России », - отметил чиновник.