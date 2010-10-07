Сивкович недоволен тем, как банки возвращают кредиты

Межведомственная комиссия признала «крайне неудовлетворительными» меры по эффективному решению проблемы возврата кредитов, выданных государственными банками или банками со значительной государственной долей. Речь идет о деятельности руководства ОАО «Ощадбанк», АО «Укрэксимбанк», ПАО «Родовид Банк», ЗАО «АКБ «Киев», ПАО АБ «Укргазбанк», а также Минфина и других государственных органов. Также признана недостаточной работа Минфина относительно подготовки предложений об изменениях законодательства с целью устранения причин невозврата кредитов государственным банкам. Учитывая эти факты, глава Межведомственной комиссии Владимир Сивкович поручил подготовить проект доклада премьер-министру Украины относительно неудовлетворительной работы руководителей банков. Комиссия также поручила Минфину и ГлавКРУ провести анализ финансового состояния и управленческой дисциплины банков, а также исследовать вопросы эффективности программы финансового оздоровления банков и ее выполнение.