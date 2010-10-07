Парламент ввел квоты на экспорт зерна, а МинАПК – нет

Кабинет министров принял постановление о введении квот на вывоз зерна из Украины для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом заявил с парламентской трибуны глава профильного комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий Калетник, сообщает «Интерфакс-Украина» . По его словам, постановление также предусматривает проведение соответствующего мониторинга исполнения всех договоров с зерном в Украине с целью обеспечения нужд государства в продовольственном и фуражном зерне и семенном фонде. В то же время, в заявлении пресс-службы Министерства аграрной политики Украины, распространенном УНИАН информация о вводе квот на экспорт зерна опровергается. «Никаких решений правительства о введении квот на экспорт зерна не было», - сообщили в пресс-службе министерства.