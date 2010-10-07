Квоты на экспорт зерна введены – Ярошенко и Клюев

Кабинет министров Украины принял решение ввести квоты на экспорт зерновых в объеме 3 млн. тонн до конца текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев сегодня журналистам в Киеве. «Решение приняли еще в понедельник», - сказал он. О введении квот рассказал журналистам и министр финансов Украины Федор Ярошенко. По его словам, «квота для пшеницы – 500 тыс. тонн, а для кукурузы – 3 млн. тонн». Ярошенко отметил, что введение квотирования связано с тем, что «правительство должно обеспечить законные интересы граждан Украины». Он отметил, что в этом году климатические условия были не слишком благоприятны. По его словам, следующий год «будет не простым». Ярошенко сообщил, что сейчас правительство изучает баланс запасов. «Проверяем Аграрный фонд, материальный резерв, и есть большие суммы недостач», - отметил министр финансов. «Мы делаем баланс и когда увидим, что он обеспечивает внутренние потребности, то будем принимать решение об ограничении квотирования», добавил министр. Андрей Клюев также отметил, что действие квот на экспорт зерновых может завершиться и раньше, чем до конца года. Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2010-2011 маркетинговом году на 8% - до 12,7 млн. тонн. По последним прогнозам МинАПК, урожай зерна в Украине в текущем году составит 38,6 млн. тонн.