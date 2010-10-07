Украина хочет больше каспийской нефти

Украина и Азербайджан намерены в ближайшее время договориться об увеличении объемов поставок каспийской нефти в Украину. Как передает УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев. «Мы договариваемся, чтобы увеличить объемы поставок», - сказал он. При этом Клюев добавил, что конкретные цифры увеличения объемов поставок будут известны в течение двух-трех недель. Напомним, азербайджанская нефть в Украину поставляется танкерами и перерабатывается на ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.).