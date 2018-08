США не допустили украинских авиастроителей к тендеру

Главное контрольное управление США отклонило протест компании U.S. Aerospace, которая не была допущена к участию в 35-миллиардном госзаказе на поставку самолетов-заправщиков нового поколения для американских военно-воздушных сил, предлагая украинские воздушные суда производства ГП «Антонов». «Специалисты управления в своем решении пришли к заключению, что предложение U.S. Aerospace о постройке топливозаправщика было получено после истечения срока для подачи заявок. Следовательно, отклонив предложение, ВВС действовали надлежащим образом», — говорится в официальном заявлении Главного контрольного управления. Пресс-служба государственного предприятия «Антонов» не комментирует данную информацию, сообщает «Зеркало недели». Ранее о том, что консорциум АНТК имени Антонова (входит в госхолдинг «Антонов») и U.S. Aerospace получили допуск к участию в тендере Минобороны США на поставку самолетов-топливозаправщиков военно-воздушных сил США, сообщал президент ДП «Антонов» Дмитрий Кива. Как сообщалось, ВВС США приняли решение заменить 179 устаревших самолетов-заправщиков. Заявки на участие в тендере подали Европейская аэрокосмическая корпорация European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS), концерн Boeing Co. и U.S. Aerospace, который предлагал на тендере продукцию украинского ГП «Антонов». ВВС США отклонили предложение U.S. Aerospace, заявив, что оно подано позже установленного срока. Компания, в свою очередь, направила протест в Главное контрольное управление США.