В Харьковском аэропорту начали строительство временного терминала

На территории Международного аэропорта «Харьков» начались работы по строительству временного терминала. Сегодня ведутся работы по расчистке и подготовке строительной площадки, а также размещения необходимой техники. Об этом сообщает информационный центр «Украина-2012». Аэровокзал, рассчитанный на поток 1000 пассажиров в час, строит группа DCH. Терминал должен обеспечить необходимую пропускную способность аэропорта (2550 пасс/час) во время проведения матчей Евро-2012. Он также даст возможность разделять болельщиков разных команд. Одна часть пассажиров будет проходить через новый терминал, другая - через временный. После Евро-2012 временный терминал будет использоваться как ангар для хранения, обслуживания и ремонта самолетов. Согласно проекту, внешне временный терминал стилистически будет напоминать новый аэровокзал. В целом комплекс аэропорта выглядеть следующим образом: отреставрированный в белых тонах исторический терминал, расположенный между двумя модерновыми объектами со стеклянным фасадом. Общая площадь временного терминала составит 5184 кв.метров.