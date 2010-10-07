Лукашенко распорядился не снижать цену на картошку для России

Президент Беларуси Александр Лукашенко рекомендовал экспортерам картофеля пользоваться рыночной конъюнктурой и держать цену. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в регионы, пишет «Интерфакс». В частности, Лукашенко поинтересовался ситуацией, связанной с экспортом белорусского картофеля, и его ценой. «Пока цена остается прежней - Br1300 за кг (около 13 российских рублей за кг. – Ред.)», - доложил президенту вице-премьер Иван Бамбиза. «Хотя идут сигналы (о возможности снижения цены. – Ред.)», - отметил вице-премьер. В связи с этим председатель Минского облисполкома Борис Батура предложил не торопиться со снижением цен на картофель. «Здесь, наверное, палка о двух концах. Не надо торопиться, лучше положить картофель на хранение», - сказал Батура. В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия Михаил Русый сообщил, что Беларусь получает предложения из российских регионов о закупах картофеля. «Зачем понижать цену, если наш картофель берут», - заметил президент страны. «То есть наша картошка там (в России. – Ред.) идет на ура?", - спросил Лукашенко руководителя ОАО "Старица-Агро". Руководитель хозяйства ответил утвердительно, уточнив, что производимый здесь картофель, в настоящее время поставляется в Россию, в частности Татарстан. Напомним, в интервью российским журналистам, Лукашенко заявил, что хочет нормальных экономических отношений с Россией. «Мы хотим, чтобы к нам по-человечески относились. А в экономике человеческие отношения - когда субъекты хозяйствования работают. На рынке общем конкурируют, а на внешних рынках как союзники и партнеры вместе продвигают свою продукцию», - отметил Глава Беларуси.