Финансирование государственных жилищных программ хотят увеличить

В Госбюджете на следующий год необходимо увеличить финансирования программ доступного жилья и молодежного жилищного кредитования. Об этом на круглом столе в Минрегионстрое заявил председатель правления Фонда содействия молодежного жилищного строительства Леонид Рисухин, пишет Лига. По словам Рисухина, в период 2005-2009 годов государство утратило интерес к проблеме молодежного строительства. «В этом году возобновлена программа молодежного льготного кредитования, и финансируется другая программа Фонда – частичной компенсации кредитных ставок коммерческих банков», - сообщил он. При этом он отметил поддержку Минрегионстроя и Минсемьи в деятельности Фонда. «Мы рассчитываем и в дальнейшем на такое же плодотворное сотрудничество", - добавил он. Как подчеркнул Рисухин, Фонд на сегодня является уникальным инструментом, с помощью которого можно реализовывать любые государственные жилищные программы. Поэтому именно Фонду, продолжил он, в 2010 году Минрегионстрой доверил реализовывать программу доступного жилья, которая является очень перспективной и дает возможность комплексно решать жилищную проблему. Рисухин обратился к участникам круглого стола с просьбой поддержать инициативы Фонда и Минрегионстроя предусмотреть в Госбюджете-2011 увеличение финансирования государственных жилищных программ. В частности, предлагается в 2011 году выделить 2,2 млрд грн. на доступное жилье, 200 млн грн на молодежное льготное жилищное кредитование, 140 млн грн – на программу частичной компенсации, а также предусмотреть государственные гарантии на выпуск облигаций Фонда в размере 500 млн грн. Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Николай Азаров считает строительство и агропромышленный комплекс основными отраслями для обеспечения экономического роста в Украине.