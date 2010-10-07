Украине нужно как можно быстрее «избавиться от долларов» - итальянский банкир

Чем быстрее Украина удастся «избавиться от долларов», тем лучше будет для нее. Как показала экономический кризис, большинство проблем возникли именно из-за колебаний иностранных валют. Об этом на Х Международном экономическом форуме в Трускавце на Львовщине заявил член Совета директоров форума ведущих международных финансовых учреждений Сильвио Педрацци, передает корреспондент «Главреда». По совету Педрацци, Украине нужно сосредоточить свое особое внимание на привлечении национальных и иностранных инвестиций в недвижимость. «Рынок недвижимости после экономического кризиса, без сомнения, сильно упал. Он находился несколько месяцев, если не лет, в состоянии стагнации. То, чего нам сейчас не хватает в Украине - это развития этого рынка в соответствии с европейскими стандартами, - считает банкир. «Это типичная черта разного рода рынков - рынка бизнес помещений, инфраструктуры, продовольственных рынков и т.д. Да и законодательство очень важно для защиты прав кредиторов. И, хотя в Украине правительство уже сделал некоторые шаги в этом направлении, но все еще есть кусок работы для улучшения законодательства», - сказал итальянский банкир. Сильвио Педрацци подчеркнул, что вопрос бюрократии и коррупции нужно решать в Украину первую очередь.