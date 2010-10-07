В Налоговом кодексе забыли о банковской тайне - Терехин

Проект Налогового кодекса, разработанный правительством, не включает многие специальные законы в сфере налогообложения, нарушает банковскую тайну, делает нецелесообразным существование малых предприятий. Об этом заявил член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат БЮТ Сергей Терехин, сообщает «Интерфакс-Украина». Так он прокомментировал правительственный проект Налогового кодекса № 7101-1 в ходе обсуждения документа в четверг в парламенте. «В статье 7.3 отменяется полностью банковская тайна», - сказал Терехин. По его словам, такая отмена зашифрована в отсылочных нормах документа. Помимо того, Терехин отметил, что документ фактически делает нецелесообразным существование субъектов предпринимательской деятельности, находящихся на «упрощенной» системе налогообложения. «Запрещены малые предприятия и юридические лица. Они не могут существовать в тех позициях, как предложено», - подчеркнул он. Народный депутат отметил, что кодекс не включает многие специальные законы, в частности, закон «О государственной налоговой службе». «Потому что там льготы, понимаете? Там всякие зарплаты и так далее», - пояснил он. Помимо того, по словам Терехина документ не имеет прямого действия, поскольку содержит большое количество отсылочных норм, - «192 раза этот кодекс относит определение налоговых баз на Кабинет министров. Больше 50 раз – на Государственную налоговую администрацию Украины и Министерство финансов». «Для доведения ситуации до абсурда давайте примем этот кодекс сегодня в целом перед местными выборами и покажем степень яркого ума нашей власти», - предложил Терехин. В то же время он привел в пример Россию, которая принимала аналогичный документ 2,5 года по главам и Казахстан, который принимал его четыре года. Как сообщалось, в проекте Налогового кодекса предусмотрено налогообложение суммы доходов от депозитов, превышающей в два раза минимальную заработную плату, установленную на 1 января отчетного года, на уровне 5%. По этой же ставке облагается доход от ценных бумаг. Вместе с тем юристы отмечают, что проект Налогового кодекса не регулирует вопрос раскрытия банковской тайны в отношении физических лиц, что также не предусмотрено в действующем законодательстве, регулирующем раскрытие банковской тайны контролирующим органам только в отношении юридических лиц. В то же время проект Налогового кодекса исключает из плательщиков единого налога юридические лица, а также сокращает перечень видов деятельности, которые могут применять упрощенную систему налогообложения. Ее не смогут применять, в частности, аудиторы, адвокаты, бухгалтеры. Напомним, сегодня, 7 октября, Верховная Рада поддержала в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом Министров.