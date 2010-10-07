Минрегионстрой считает, что цены на жилье уже доступны

В Министерстве регионального развития и строительства считают, что застройщики не завышают цены на жилье. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий Исаенко, передает УНИАН. «Сегодня вряд ли можно сказать, что строители сильно завышают цены, рынок все отрегулировал … Сегодня жилье по своим ценовым характеристикам уже является доступным. В связи с тем, что рынка покупки жилья как такового практически нет, сегодня жилье покупается достаточно слабенько, строители были вынуждены опустить цены, и в регионе можно купить жилье на уровне 3,9-4 тыс. грн. (за 1 кв. м – ред.)» – сказал он. Исаенко напомнил, что застройщики, участвующие в программе строительства доступного жилья, согласно законодательству, будут освобождены от платы за землю, паевого участия. «Все квартиры, которые будут куплены по этой программе, от всего этого будут освобождены», – сказал он.