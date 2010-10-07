Новые налоги заморозят строительство в Украине - Минстрой

От введения налога на недвижимость экономика Украины ничего не выиграет. Об этом журналистам заявил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий Исаенко. «Я считаю, что налог на недвижимость не соберет больших денег для государства, а вот рынок строительства жилья стимулировать не будет», - считает он. Исаенко отметил, что из общего объема строительства жилья 60-80% в течение последних пяти лет – это индивидуальное жилищное строительство. «Если мы сегодня введем налог на недвижимость, это точно не будет стимулировать людей, у которых есть деньги, строить жилье больше 300 кв. м. Что касается квартир, с этим тоже есть проблемы. Квартира больше 100 кв. м будет тоже облагаться определенным налогом. Но мы же не можем загонять людей в те параметры, которые были при Советском Союзе – в двухкомнатную квартиру в 50 кв. м или трехкомнатную – 70 кв. м. Это неправильно», - добавил он. Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом министров.