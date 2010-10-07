Финны хотят строить в Украине подъемные краны

Правительство намерено поддерживать финских инвесторов, которые будут вкладывать средства в Украину. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями Конфедерации финских промышленников, сообщает пресс-служба главы правительства. «Обещаю вам поддержку нашим правительством ваших инициатив», - сказал Азаров. Президент финской компании «Конекрейнс» Пекка Лундмарк отметил, что Украина имеет значительный потенциал для производства подъемных кранов и предложил создать в Запорожье технопарк, который будет производить продукцию машиностроения. «Украина может стать передовой страной по производству подъемных кранов», - подчеркнул он. Во время встречи ряд финских компаний также выразили желание создать в Запорожье технопарк по машиностроению. В свою очередь премьер-министр отметил, что Украина заинтересована в заимствовании финского опыта при строительстве мостовых конструкций. «Украина всегда будет на стороне тех, кто отстаивает свои права по контракту. Наша задача состоит в том, чтобы создать условия, когда все обязательства нашего государства выполнялись добросовестно », - отметил глава правительства.