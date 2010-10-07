Украина и Азербайджан договорились строить «Шелковый путь»

Украина и Азербайджан договорились значительно активизировать сотрудничество в области транспорта и связи. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев, сообщили «Главреду» в его пресс-службе. По словам Клюева, в рамках 8-го заседания межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества стороны договорились проработать возможности увеличения взаимных грузоперевозок морским транспортом. При этом вице-премьер отметил, что потенциал украинско-азербайджанских отношений в этой отрасли в настоящее время реализуется не в полной мере. Участники заседания выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок в направлении маршрута международного транспортного коридора TRACECA. Министерству транспорта и связи Украины и Министерству транспорта Азербайджанской Республики поручено проработать вопрос присоединения Азербайджанской стороны к украинско-литовско-белорусскому проекту поезда комбинированного транспорта «Викинг» для расширения географии перевозок через территорию Грузии и Азербайджана в направлении стран Центральной Азии. Отметим, транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия, или «Новый Шелковый путь» (TRACECA), берет свое начало в Украине, Болгарии и Румынии, и также пересекает Турцию. Далее маршрут следует через Черное море к портам Поти и Батуми в Грузии, затем задействует транспортную сеть стран Южного Кавказа, используя наземное сообщение с этим регионом из Турции. Из Азербайджана посредством каспийских паромных переправ (Баку – Туркменбаши, Баку – Актау) маршрут TRACECA выходит на железнодорожные сети государств Центральной Азии - Туркменистана и Казахстана, транспортные сети которых связаны с направлениями в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и достигают границ с Китаем и Афганистаном.