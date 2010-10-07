Тигипко поехал в США успокаивать кредиторов

Официальная делегация Украины во главе с вице-премьер-министром Сергеем Тигипко отправилась в Вашингтон для участия в ежегодных Собраниях управляющих Международного валютного фонда и Всемирного Банка. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе партии «Сильная Украина». Во время визита запланированы встречи Тигипка с руководством МВФ, Всемирного Банка и других ведущих мировых финансовых организаций. В частности, вице-премьер встретится с руководством Европейского департамента МВФ, директором-распорядителем Всемирного банка Нгози Оконжо Ивеала, президентом ЕБРР Томасом Мировим, вице-премьер-министром - министром финансов Голландии Йеном Кеес де Ягером, заместителем госсекретаря США по экономическим вопросам Робертом Хорматом и другими должностными лицами. Кроме того, он проведет в Вашингтоне ряд двусторонних встреч, во время которых будут обсуждаться вопросы углубления последующего сотрудничества между Украиной и США. Как заявил Тигипко накануне визита, сотрудничество с МВФ позволило Украине стабилизировать состояние государственных финансов и заложить крепкую базу для экономического роста. «Мы уверены, что главные макроэкономические ориентиры, заложенные на этот год, будут выполнены. Об этом, в частности, свидетельствует рост ВВП за последние месяцы. Лишь последующий рост экономики обеспечит повышение жизненного уровня украинцев», - отметил Тигипко. Напомним, 6 октября Министерство финансов Украины заявило, что планирует в ІV квартале получить транш кредита Международного валютного фонда на сумму, эквивалентную 7,8 млрд грн.