Украина ждет инвестиций, но не хочет видеть инвесторов - ФРГ

В Украине пока еще недостаточно условий для более активного инвестирования со стороны Германии. Об этом заявил посол ФРГ в Украине Ганс-Юрген Гаймзет во время пребывания в Донецке вместе с делегацией немецких предпринимателей, сообщает Немецкая волна. Германия рассматривает Украину и, в частности, Донетчину как партнера с весомым потенциалом. Однако и до сих пор существуют определенные сложности для прихода в Украину иностранных инвесторов, сказал Гаймзет: «Новое правительство представило очень важные планы и намерения. Однако до сих пор не ощутимо, что у иностранных инвесторов прошли недоверие и настороженность». Создается впечатление, что Украина ждет инвестиций, но не хочет видеть инвесторов, сказал посол. Он отметил, что есть случаи, когда губернаторы не сдержали своих обещаний перед инвесторами, или же примеры непонятного поведения со стороны таможенных и налоговых служб. А для инвестора решающей является уверенность, что он будет работать в той правовой системе, которая бы соответствовала европейским нормам. Впрочем, до сих пор иностранные предприниматели изменений в лучшую сторону не почувствовали. И инвестиционные показатели в первом полугодии 2010 года это подтверждают, заметил посол. По его мнению, в настоящее время очень важно обеспечить инвесторам надежность в правовой сфере. Также очень важно, чтобы политические интересы страны победили над частными экономическими интересами. Кроме того, в отношении инвесторов необходима большая открытость. Немцы - очень серьезные и осторожные люди, и если они рискнут прийти в Украину, то они останутся здесь надолго, добавил посол. По словам генерального консула Германии в Донецке Клауса Цилликенса, привлекательными отраслями для инвесторов в Донецкой области, несмотря на существующие стереотипы об исключительно промышленном регионе, могли бы стать сельскохозяйственный сектор, производство продуктов питания, коммунальные услуги. Кроме того, как подчеркнули дипломаты, особое внимание Германия уделяет также поддержке проектов в сфере энергосбережения. Так, 21 октября в рамках немецко-украинского энергетического форума в Донецке пройдет конференция, посвященная модернизации промышленности. Участие в ней примут также и члены немецкого правительства.