Госкомлесхоз хочет возмещать местным громадам вырубку леса

Сертификацию карпатских лесов, которая позволит увеличить биоразнообразие и улучшить санитарное состояние лесных насаждений, планируют завершить до 2012 года. Об этом сообщает Немецкая волна. Как рассказал заместитель председателя Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николай Ведмидь, сертификацию лесов карпатского региона Украина проводит по международной схеме Совета по управлению лесами (FSC). По его словам, в настоящее время по такой системе уже сертифицированы леса во Львовской, Закарпатской, Черновицкой и частично в Ивано-Франковской областях. Также чиновник подчеркнул, что Украина хочет перенимать наилучший мировой опыт приближенного к природе лесничества с широким привлечением общества. Поэтому Госкомлесхоз инициирует установление 50-процентного возмещения местным громадам за вырубку государством леса, а параллельно будет продолжать засаживать деревьями вырубленные территории. «Ежегодно мы сажаем 60-70 гектаров леса, а вырубаем гораздо меньше. Площадь срубов у нас меньше площади посадки леса на 70 процентов», - сказал Ведмидь. Менеджер швейцарско-украинского проекта развития лесного хозяйства в Закарпатье FORZA Леся Лойко убеждена, что выплата возмещения за выруб леса не приведет к полному уничтожению лесных насаждений в Карпатах. «Безусловно, люди заинтересованы, чтобы в их сельский бюджет попадала какая-то копейка. Но они также понимают, что лес должен существовать для них», - говорит эксперт. По ее словам, процесс вырубки люди смогут контролировать. Ведь при содействии Швейцарии в Украине введена в действие законодательная норма, когда лесники в обязательном порядке должны советоваться с местными громадами относительно ведения лесного хозяйства на их территории. «Консультирование с общественностью является обязательной нормой. И мы надеемся, что эта норма будет не только для Карпат, но и для других регионов», - отметила менеджер швейцарско-украинского проекта.