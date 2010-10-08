МВФ и Всемирный банк обсудят риски глобальной валютной войны

Сегодня в Вашингтоне пройдут сборы Международного валютного фонда и Всемирного банка, в центре внимания которых будет риск потенциальной глобальной валютной войны, сообщает Радіо Свобода. Опасения относительно вероятности такого сценария выразил директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан. В интервью французской газете «Le Monde» он заявил, что «недооценка китайского юаня является источником напряженности в мировой экономике». Президент Всемирного банка Роберт Целлик призывал страны мира не прибегать к девальвации своих валют в надежде на рост экспорта. Он утверждает, что такие меры не работают. «История показывает, что у политики сознательного обеднения соседей нет будущего. Во все более взаимозависимом мире мы должны не только осознавать возможные негативные последствия своих действий, но и действовать в соответствии с этим пониманием. Сегодня мы сталкиваемся с недоразумениями в валютной регуляции. Это может повлечь неприятности, если не действовать должным образом», - сказал президент Мирового банка. Евросоюз и США обвиняют Китай в сознательной недооценке юаня для удешевления экспорта. В июне Китай объявил о либерализации курсообразования, но с того времени китайская валюта укрепилась лишь на один процент.