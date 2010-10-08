Предпринимателей в Украине будет на 1 млн меньше - эксперт

Налоговые нововведения могут привести к прекращению деятельности более миллиона мелких предпринимателей. Об этом заявил глава Института поддержки регуляторной реформы в Украине Владимир Дорош, сообщает Немецкая волна. Украинские предприниматели, которые работают на едином налоге, протестуют против дополнительных отчислений в пенсионный фонд. Более 2 тысяч писем с протестами предприниматели направили Президенту и главе правительства. Малые предприниматели, которые платят единый налог, отказываются платить дополнительные отчисления в пенсионный фонд, которые с июля выросли до 200 гривен. До середины октября они должны уплатить государству эти дополнительные пенсионные взносы за целый квартал, что составляет почти тысячу гривен. Дорош подчеркнул, что не каждый мелкий предприниматель в нынешних условиях может это сделать. По его словам, если такие налоговые изменения, принятые без обсуждения с общественностью, немедленно не отменить, это станет причиной прекращения деятельности более миллиона субъектов хозяйствования. Также вынужденные обязательные платежи в пенсионный фонд приведут к тенизации малого бизнеса в Украине, а это вызовет существенное сокращение рабочих мест и уменьшение поступлений в Государственный бюджет. «Если ежемесячно миллион предпринимателей должны были платить по 200 гривен налога, то теряется 200 миллионов гривен. Если умножить на пять месяцев, с тех пор как закон вступил в силу, то через налоговые органы государство недополучит 1 миллиард 100 тысяч. А всего дополнительно государство планировало собрать в пенсионный фонд 1 миллиард гривен», - говорит Дорош. Мотивов платить дополнительные отчисления в пенсионный фонд у предпринимателей с единым налогом нет, говорит эксперт, поскольку, выйдя на пенсию, они получат за это лишь 30 гривен надбавки к минимальной пенсии. Кроме того, законодатели требуют обязательно платить дополнительные взносы и от пенсионеров, которые имеют свой бизнес. «Также люди, которые по основному месту работы платят отчисления и являются предпринимателями, тоже вынуждены платить еще раз. Интересно, им что - потом двойную пенсию будут платить?», - удивляется глава Института поддержки регуляторной реформы.