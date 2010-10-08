Бродский предлагает страховать врачебную ответственность

Госкомпредпринимательства предлагает добавить в лицензионные условия обязательность страхования ответственности врачей. Такая норма позволит защитить как медика, так и пациента, считают представители медицинского сообщества и страховых компаний, передает пресс-служба Комитета. «Мы заново утвердим новые лицензионные условия. И пациент, и врач должны знать, что в случае несчастного случая с одной стороны пациенту будут возмещены убытки, с другой - у врача не будут забирать квартиру для возмещения. Мы должны наконец осознать, что пациент должен быть застрахован от врачебной ошибки», - отметил глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский. В случае согласования инициатив Госкомпредпринимательства, обязательное страхование ответственности врачей может быть введено в частных клиниках уже со второй половины следующего года. Для государственных и коммунальных медучреждений соответствующие лицензионные требования могут быть воплощены в жизнь с начала 2012 года. Рабочая группа, которая будет формировать общественный совет уже начала работу. Среди вопросов, которые предстоит решить отраслевой рады, формирование новых лицензионных требований, которые бы удовлетворяли и бизнес, и государство, ускорение принятия стандартов и протоколов лечения, определение стоимости страховых взносов и другое. Для внедрения новых инициатив будет определен переходный срок, который позволит профильному министерству и отраслевой совету подготовить рынок медицинских услуг к нововведениям, сказано в сообщении.