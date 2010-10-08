Добкин пойдет на рынок проверять цены

В ближайшее время будет проведена проверка цен на продукты питания на рынках и в торговых сетях Харьковской области. Об этом заявил председатель Харьковской областной государственной организации Михаил Добкин, пишет «Мост-Харьков». «В ближайшее время мы проведем тотальную проверку рынков и торговых сетей. Я уже готовлю соответствующее поручение проинспектировать состояние цен на рынках и в магазинах на продукты питания», - заявил Добкин. Он отметил, что проблема с подорожанием продуктов питания в области существует. «Есть серьезный скачок цен на молоко и молочные продукты. Значительно поднялась цена на яйца. Для увеличения цен есть ряд объективных и субъективных причин. Там, где причины субъективные, мы будем действовать очень жестко», - подчеркнул глава обладминистрации. Напомним, согласно данным Госкомстата, потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 2,9%.