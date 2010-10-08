С запретом продажи алкоголя ночью будет разбираться прокуратура

Отраслевая ассоциация «Международное бюро вина и коньяка» (объединяет девять винодельческих предприятий Украины) вчера обратилась в прокуратуры Львова, Ужгорода и Ивано-Франковска с просьбой опротестовать решения городских советов, запрещающие продажу алкогольных напитков с 22:00 до 10:00, сообщает «Коммерсант-Украина». В ассоциации считают, что решения городских советов приняты с нарушением действующего законодательства. «Согласно закону местные власти могут запрещать или ограничивать продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков только в период проведения массовых мероприятий»,– говорится в обращении. В нем также отмечается, что запрет ночной продажи алкоголя нарушает право потребителя на свободный выбор продукции и может нанести ущерб интересам государства, производителей алкогольных напитков и торговых предприятий. В прокуратурах обращение ассоциации не комментируют. «Я разговаривал по телефону с представителями этой ассоциации, но самого обращения у нас пока нет. Когда появится – будем рассматривать»,– заявил прокурор Ивано-Франковска Владимир Янко. Напомним, 24 сентября Львовский горсовет ограничил розничную продажу алкоголя в ночной период. Аналогичное решение 1 октября принял Ужгородский горсовет, а 5 октября горсовет Ивано-Франковска запретил продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков с 22:00 до 8:00. За нарушение правил торговли предусмотрен штраф в размере от 850 до 6000 грн.