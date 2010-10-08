Сивкович хочет ревизировать программу вооружения

Вице-премьер-министр Владимир Сивкович поручил провести детальную ревизию программ и концепций развития вооружения и военной техники. Речь идет в частности о корабле для военно-морских сил типа «Корвет» и многофункциональном ракетном комплексе, а также АН-70, сообщает пресс-служба вице-премьера. По поручению Сивковича уже приостановлено финансирование программ, которые не прошли установленную процедуру разработки и согласования или не имеют детальных расчетов, но продолжают получать финансирование из государственного бюджета. Сивкович отметил, что при разработке новой техники не учитывается, что промышленность Украины потеряла около 30% технологического потенциала, и поэтому, учитывая этот факт, Минобороны совместно с Минпромполитики должны пересмотреть свои программы. По информации вице-премьера, с 1993 года было прекращено финансирование около 600 программ разработки вооружения и военной техники из-за признания ошибочными или устаревшими, хотя на них были потрачены миллиарды гривен