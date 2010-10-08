РФ опять ввела запрет на поставку молока и мяса из Украины

Россия вновь вернулась к запрету поставок молока и мяса с украинских предприятий. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Россельхознадзора, с 16 октября этого года вводятся временные ограничения на поставку продукции украинских предприятий по производству молочной продукции (ОАО «Балтский молококонсервный комбинат детских продуктов») и по производству говядины (ООО «Шепетовский мясокомбинат»). А с 17 октября временные ограничения вводятся на поставку продукции украинских ПАО «Тростенецкий мясокомбинат», ПАО «Ватутинский мясокомбинат». В Россельхознадзоре отметили, что ограничения приняты в связи с выявлением нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и норм в ходе совместной инспекции в сентябре 2010 года. Напомним, ранее Россия уже запрещала поставки украинской мясо-молочной продукции. Однако после длительных переговоров было принято решение об отмене данных запретов.