МинАПК обещает завалить Украину сахаром

По словам Присяжнюка, правительству удалось стимулировать сельскохозяйственных производителей относительно посева сахарной свеклы. Благодаря этому, несмотря на сложные климатические условия, были увеличены объемы посева украинской свеклы вдвое, сообщает УНИАН. «И сегодня мы будем иметь 100% на внутренние потребности, и конечно, 200-300 тонн сахара - для экспортного направления», - сказал он. Присяжнюк добавил, что сейчас в рамках межправительственных соглашений с Российской Федерацией завершаются переговоры относительно снятия импортной пошлины с сахара на территории Российской Федерации после того, как Украина подобьет свой баланс по этому продукту. Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в законе «О государственном регулировании производства и реализации сахара», которым предлагается ввести декларирование остатков сахара в Украине.