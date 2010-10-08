Банк «Львов» получит 3 млн для утепления детсадов

Компания «Нефко» и банк «Львов» подписали соглашение на 3 млн грн. За эти средства во Львовской области будет реализован проект по энергосбережению в муниципальных учреждениях, передает корреспондент «Главреда». Кредитное соглашение было подписано сегодня, 8 октября, в Трускавце в рамках Х Международного экономического форума. Свои подписи на соглашении поставили представитель компании «Нефко» Элизабет Паулинг-Теннеси и председатель правления банка «Львов» Николай Возняк. «Руководство банка уже выбрало шесть объектов - два детских сада, три школы и одно детское медицинское учреждение. Размер займа составляет 3 млн грн», - сообщила Паулинг-Теннеси. Николай Возняк отметил, что процент займа является низким - 3%, а потому и выгоден для заемщика. За полученные средства коммунальные предприятия должны провести работы по энергосбережению в этих учреждениях, а также по замене оборудования на теплоснабжение. Срок возврата средств - 5 лет.