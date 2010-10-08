Горбаль собрался создавать СП с Беларусью

Белоруссия скоро сможет покупать у Украины автомобильное оборудование, которое будет производить ОАО «Дрогобычский завод автокранов». По крайней мере таковы предварительные договоренности в рамках Х Международного экономического форума между делегацией из Беларуси и председателем Львовской ОГА Василием Горбалем. Об этом сообщает корреспондент «Главреда». По словам Василия Горбаля, белорусы заинтересованы в приобретении оборудования, которое производится во Львовской области. Однако перед тем, как это оборудование поставлять заграницу, нужно создать совместное украинско-белорусское предприятие, которое бы и занималось этими делами.