Долги ТКЭ компенсируют из Госбюджета - МинЖКХ

Задолженность за газ за период отопительного сезона 2009-2010 в размере 1,3 млрд. грн. будет компенсирована предприятиям теплокоммунэнерго из Государственного бюджета. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич, передает УНИАН. «Долг отопительного сезона составляет сегодня 1,8 млрд. грн. Неделю назад мы получили поручение Андрея Клюева (первый вице-премьер- министр Украины. – ред.) и сейчас согласовываем проект постановления о закрытии разницы в тарифах. Из 1,8 млрд. грн. долга отопительного сезона 1,3 млрд. грн. – это разница в тарифах, которую будет закрывать государство через постановление, через Государственный бюджет», - сказал министр. Хиврич добавил, что НАК «Нафтогаз Украины» поставила условие, что по оставшейся задолженности в 500 млн. грн. каждое предприятие должно составить график ее погашения до 31 декабря 2010 года. «До 31 декабря эти предприятия должны погасить оставшуюся задолженность. При выполнении этих условий «Нафтогаз Украины» подписывает договоры на получение газа», - пояснил министр. Министр уточнил, что вчера предприятия теплокоммунэнерго начали процесс заключения договоров на газ с «Нафтогазом Украины».