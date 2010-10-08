Россия отменяет импортные пошлины на картошку

Отмена правительством импортных пошлин на картофель не решит проблему его нехватки в РФ. С весны европейский картофель подорожал более чем в два раза — со 120 до 267 евро за тонну. Об этом сообщает «Зеркало недели». Рост цен вызван неурожаем в странах — крупнейших европейских производителей картофеля. Ожидается снижение валового сбора до самого низкого уровня 2006 года — 26,9 млн тонн. Россия входит в пятерку крупнейших мировых покупателей замороженного картофеля. В этом году прогнозируется сбор 22 млн тонн картофеля при ежегодной потребности в 29—32 млн тонн. Таким образом, недобор урожая составит 7-10 млн тонн.