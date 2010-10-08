«Газпром» готов отдавать больше газа

ОАО «Газпром» готово в случае необходимости увеличить поставки газа зарубежным партнерам. Как передает УНИАН, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. В частности, он отметил, что Турция является одним из крупнейших покупателей российского газа и неоднократно в последние годы обращалась с просьбой об увеличении объема поставок дополнительно. А.Миллер напомнил, что в конце августа возникла ситуация с перебоями поставок газа на газопроводе Иран-Турция. «Мы, по просьбе наших турецких коллег, увеличили объем поставки газа по «Голубому потоку» в два раза. И в течение 10 дней помогали Турции выйти из этой чрезвычайной ситуации - поставляли им необходимый объем газа. Если такая ситуация повторится в дальнейшем, то мы располагаем соответствующими мощностями и будем готовы прийти нашим партнерам на помощь. Это касается не только Турции, но и других стран тоже», - сообщил Миллер. Турция уже не первый год занимает второе место по объемам закупок российского газа. В 2009 году в эту страну было экспортировано 19,98 млрд. куб. м в газа. Первые поставки российского газа в Турцию начались более 20 лет назад. «Голубой поток» - газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря. Общая протяженность газопровода - 1213 км. «Голубой поток» был построен в рамках российско-турецкого соглашения от 1997 г., по которому Россия должна поставить в Турцию 364,5 млрд. куб. м газа в 2000-2025 гг.