«Нафтогазмережи»: главное деньги, о трубах подумаем завтра?





Решение о передаче газораспределительных сетей «Нафтогазу Украины» в разгар отопительного сезона выглядит, как минимум, странно. Это вполне можно было сделать, например, будущей весной, после спада отопительного напряжения и выигранных президентских выборов. Но, видимо, полной уверенности в победе Тимошенко нет даже у ближайшего ее окружения. Точнее, у советника, главного финансового донора премьера и совладельца корпорации ИСД Виталия Гайдука. Именно его люди сегодня возглавили дочку «Нафтогаза» - компанию «Нафтогазмережи», которой и передаются газораспределительные сети (ГРС). В конце ноября Юлия Тимошенко заявила, что трубы будут переданы НАКу до конца года. Спешка здесь уместна: передав ГРС и повысив тарифы для облгазов, «Нафтогазмережи» обеспечат окружению премьера прибыльный бизнес как минимум на полгода, а то и на год – пока пройдут два тура выборов, утихнут все споры вокруг результатов, сменят премьера, главу НАКа и дальше по вертикали. И это только в случае проигрыша выборов нынешней главой правительства.Впрочем, в деле отъема ГРС сочетаются интересы бизнес окружения премьера, самой руководительницы Кабмина и «топов» «Нафтогаза». Во-первых, газораспределительные сети – пожалуй, единственный серьезный газовый актив, не вовлеченный в кредитно-долговую игру НАКа. Во многом искусственные долги облгазов за поставку топлива – это не только повод для отъема сетей, но также способ оптимизации внутренней задолженности для «Нафтогаза». Юлия Тимошенко не случайно обратилась к админресурсу в виде Государственной налоговой администрации и Контрольно-ревизионного управления, которые должны создать в каждом частном облгазе свои «посты».Давление на облгазы имеет и краткосрочную политическую цель – склонить к финансовому «сотрудничеству» хотя бы часть собственников. Конечно, о «злом гении» Тимошенко – Дмитрии Фирташе - речь вряд ли может идти. Совсем другое дело – один из самых богатых людей Западной Украины Олег Бахматюк, российский олигарх Виктор Вексельберг. Или люди с меньшими капиталами, но с определенным весом в регионе, например – многолетний руководитель и хозяин «Одессагаза» – Алексей Учитель. Логика до боли простая – «несогласные» потеряют все, и их место займут «металлурги» из Индустриального союза Донбасса под вывеской «Нафтогазмереж». Все остальные смогут пережить плохие времена, а там глядишь, о новой газовой реформе все забудут.Война за региональные газовые хозяйства началась не вчера, и даже не с создания уже ставшей скандальной «дочки» «Нефтегаза». Правительство, как и положено хорошему стратегу, сначала измотало своего врага, оставило без средств существования и только потом перешло к открытому наступлению.Основной аргумент Кабинета Министров – неэффективность управления инфраструктурой по доставке газа конечным потребителям – не выдерживает критики. Облгазы работают по лицензиям, выданным Нацкомиссией регулирования электроэнергетики, и по тарифам, утверждаемым НКРЭ. Эти тарифы не менялись с прошлого года, тогда как только стоимость импортного газа, используемого облгазами на технологические нужды, выросла на 33%.При этом падение объемов транспортировки газа – деятельности, приносящей основной доход, – в сравнении с 2008 годом упало на 25%.Именно этот вид деятельности формирует 83% доходов газовых хозяйств. За последние пять лет НКРЭ так и не обеспечила установление экономически обоснованного тарифа на транспортировку газа. Единственное исключение – 2007 год, тогда тарифы не только покрывали затраты, но и обеспечивали определенный уровень рентабельности. После выплаты зарплат и расходов на содержание сетей денег на полную оплату газа просто не остается, как бы своевременно не рассчитывались за него потребители. В результате только за десять месяцев 2009-го убытки облгазов от транспортировки и поставки газа составили около 800 млн. гривен.Как и в случае с теплокоммунэнерго власти нарушают Хозяйственный кодекс, где четко определено: при установке заведомо убыточных цен органы власти должны предоставить им дотацию. Если в случае ТКЭ заниженные тарифы устанавливают местные администрации, то в нашем случае – НКРЭ, которое фактически подконтрольно Кабмину. Таким образом, долги облгазов за последние два года создавались искусственно.Когда же правительство говорит, что, мол, сначала мы вернем сети, а уже тогда подумаем о пересмотре тарифов, выглядит лукаво. Например «Нефтегазсети» уже работают в Черновицкой области, где еще пару лет назад попытались провести эксперимент со сменой облгаза на новую структуру. За последние два года ее долги перед поставщиком ресурса – «Газом Украины» составляют около 100 млн. гривен. Кто помешал «эффективному» государственному менеджменту работать без долгов – вопрос риторический.«Нафтогазмережи» не готовы перехватить управление ГРС при всем желании премьера. Региональные штаты компании не укомплектованы, оборудование не закуплено, у компании даже нет необходимой информации для начала полноценного функционирования, а именно: базы абонентов с разбивкой по категориям потребителей.Более того, действия менеджеров «Нафтогазмереж» могут иметь самые непрогнозируемые последствия. Например, в Винницкой области, с которой начали «крестовый поход» против облгазов, сейчас существует два телефонных номера для вызова аварийных служб, абонентам разносят две разных квитанции для оплаты газа. Чем закончится такой хаос, понятно - до разрешения споров люди предпочтут и вовсе не платить.Атака «Нафтогазмереж» носит скорее психологический характер. С помощью НКРЭ правительство хочет «увести» у облгазов промышленных потребителей, лишив их значительной части доходов. С помощью спецсчетов, давления Налоговой и КРУ Кабмин попытается в ручную управлять доходами облгазов. Все это должно лишить последних мотивации сопротивляться. Компромиссным решением, которое предлагает «Нафтогаз», является заключение краткосрочных (на 3-4 месяца) договоров аренды ГРС.Появилась и еще одна, более оригинальная идея: за облгазами в результате останется техническое обслуживание сетей, а деньги будут собирать филиалы «Нафтогазмереж». Такое мнение высказал советник премьера по энергетическим вопросам Александр Гудыма: «Если облгазы с 1 января 2010 года займутся исключительно эксплуатацией сетей, тогда штат филиала «Нефтегазсетей» будет небольшой – только для решения финансовых вопросов. Техники, инженеры, инструкторы будут оставаться в нынешнем облгазе. А финансисты, экономисты частично перейдут в новую структуру».По сути это означает: идеологов «Нафтогазмереж» интересует только перераспределение финансовых потоков в свою пользу. Рутинную работу по обслуживанию сетей и обеспечению безопасности они с радостью отдадут на «подряд» обл- и горгазам.Кстати, «осваивать» новая структура собирается не только региональные, но и «центральные» деньги – доставшиеся от материнской структуры. Бюджет «Нафтогазмереж», утвержденный правлением «Нафтогаза», составляет внушительную сумму – почти 1,6 млрд. гривен, из них 300 млн. – только в текущем году. Такая роскошь, учитывая предбанкротное состояние госкомпании, ей явно не по карману.Отказ МВФ, ЕБРР и других финансовых структур кредитовать Украину, и «Нафтогаз» в частности, по сути, развязал правительству руки. Теперь можно смело игнорировать Брюссельскую декларацию, которую Юлия Тимошенко подписывала в расчете на помощь Европы. Эта декларация, в частности, предусматривает реформу «Нафтогаза», а именно – разделение компании по видам деятельности: добыча, транспортировка, реализация.Но с декларацией или без нее «Нафтогаз» в нынешнем виде долго существовать не сможет. Реструктуризация долгов, поддержка госбанков и МВФ лишь оттянули неизбежный дефолт, после которого последует неизбежная реструктуризация активов, в том числе и газораспределительных сетей. Кому в таком случае будет более других интересен доступ к конечным потребителям в Украине, догадаться не сложно. Этот тезис прописан во всех стратегических концепциях развития «Газпрома».Проект «Нафтогазмереж» сейчас больше напоминает борьбу «металлургических» баронов за газовые деньги. А вот закончиться может контролем над 300 тысячами газовых сетей соседним государством.