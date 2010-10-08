В новом кодексе налог для «понаехавших» будет 600 гривен

В проекте Налогового кодекса единый налог для предпринимателей, которые работают не по месту регистрации, будет уменьшен с 1 500 до 600 грн. Об этом сообщает в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, со ссылкой на главу комитета Михаила Бродского. По предоставленной информации, данное решение уже согласованно с профильным парламентским комитетом. Изменение инициировала рабочая группа, которая работает над Налоговым кодексом. «Данную норму, которая устанавливает ставку единого налога для предпринимателей, которые работают не по месту регистрации, на уровне 1 500 грн., признали несправедливой. Для них единый налог будет уменьшен до 600 грн.», – заявил сам Бродский, работающий в составе рабочей группы. Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.