«Газпром» добывает и продает все больше газа - Миллер

ОАО «Газпром» рассчитывает в текущем году экспортировать 145 млрд. кубометров газа. Как передает УНИАН, об этом глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил на встрече с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. «Мы видим две разнонаправленные тенденции. Получается так, что тенденция роста спроса газа в одних странах немного превышает ту тенденцию, которая есть в других странах. Поэтому мы ожидаем, что, наверно, объем поставок газа на экспорт в 2010 году будет на уровне, может быть, где-то 145 млрд. куб. м. Это, может, чуть больше - на 5 млрд. - объемов газа прошлого года», - сказал Миллер. Он отметил, что в апреле-мае на европейском рынке наметилась новая тенденция, которой раньше не было. Так, ряд стран Европы - Германия, Франция, - в целом север Европы, Центральная Европа демонстрируют очень хорошие темпы роста отбора газа, хорошие показатели по росту рынка по сравнению с 2009 годом, но тенденция в Южной, Юго-Восточной, Восточной Европе другая. По словам Миллера, это связано с разными темпами восстановления экономики в разных странах Европы. Миллер также заявил, что добыча природного газа «Газпромом» за 9 месяцев екущего года выросла на 15%. «За девять месяцев, с начала 2010 года, «Газпром» добыл 365,5 млрд. куб. м газа - это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал глава компании. Он отметил, что наблюдается рост потребления в базовых отраслях экономики - это электроэнергетика, металлургия, цементная промышленность, газохимия, а также потребления населением. Говоря о подготовке к осенне-зимнему периоду, А.МИЛЛЕР отметил, что «Газпром» провел все необходимые ремонтно-профилактические работы на объектах добычи и транспорта газа. «К 15 октября мы закончим закачку газа в подземные хранилища. Объем газа в ПХГ составит 64 млрд. куб. метров. Это объем, который позволит нам абсолютно спокойно пройти осенне-зимний период и полностью удовлетворить потребность наших потребителей в пиковые периоды нагрузок. Так что мы к прохождению осенне-зимнего максимума готовы», - сказал Миллер.