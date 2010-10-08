Украинские банки стремительно «мутнеют» - эксперты

В 2010 году индекс инвестиционной прозрачности 30 крупнейших банков Украины составил 42,7%, что на 6,1 п.п. меньше, чем в 2009 году. Такие результаты совместного исследования Агентства финансовых инициатив (АФИ) и международного рейтингового агентства Standard & Poor’s при поддержке проекта USAID «Развитие рынка капитала» были обнародованы сегодня на конференции в Киеве, передает УНИАН. Согласно материалам исследования, причиной спада индекса прозрачности стало резкое ограничение доступа к отчетности, которая подается в органы регулирования, прежде всего из-за несовершенства инфраструктуры раскрытия информации на фондовом рынке, а также из-за значительного сокращения объемов финансовой и оперативной информации. Общий бал раскрытия информации, которая обнародуется и подается в госорганы, снизился на 22,5 п.п. – до 31,2%, а общий бал блока «Финансовая и оперативная информация» снизился до 37,5%, что на 10,5 п.п. меньше прошлогоднего показателя, и стал минимальным за всю историю проведения исследований (с 2006 года). Также исследование показало, что банки лучше всего раскрывают информацию о структуре собственности и правах акционеров – 56,3%. Этот показатель несколько хуже (на 0,3 п.п.) прошлогоднего. Положительную динамику прозрачности показала информация о составе и процедурах наблюдательного совета и менеджмента. Средний прирост на 1,2 п.п. по данному блоку в текущей финансово-экономической ситуации, особенно учитывая кумулятивный прирост на 18,7 п.п. за 5 лет, участники исследования считают существенным достижением. Основным источником информации о банках Украины признаны веб-сайты банков, которые обеспечили 44,7% важной информации для инвесторов. Также отмечается, что на протяжении 5 лет проведения исследований информационной прозрачности банков Украины наблюдается негативная динамика прозрачности годовых отчетов банков страны. В этом году только каждый третий банк подготовил отчет и обеспечил его публичную доступность. Таким образом, информативность этого источника информации сократилась на 3,5 п.п. по сравнению с прошлым годом, а за 5 лет – на 9,6 п.п. В среднем по выборке годовые отчеты могут обеспечить инвесторам только 13,9% необходимой информации, а общий уровень информативности годовых отчетов, рассчитанный как средний бал по банкам, которые подготовили отчеты, составил 41,7%. Как сообщил независимый эксперт Алексей Куценко (представляет АФИ), в 2010 году исследование охватывает 30 крупнейших банков Украины по величине чистых активов на 1 июля 2010 года. По его информации, в тройку лидеров информационной прозрачности в 2010 году вошли «VAB Банк» – 65,1% (1-е место в 2009 году), «Первый украинский международный банк» – 60,9% (10-е место в 2009 году) и «ПриватБанк» – 60,3% (5-е место в 2009 году). Среди основных факторов, определивших снижение уровня прозрачности украинских банков, Куценко назвал сокращение количества банков, которые выступают эмитентами еврооблигаций (с 11 из 30 исследованных банков в 2007-2009 гг. до восьми в 2010 году), ослабление административных стимулов повышения прозрачности, отказ от публикации годовых отчетов некоторыми банками в связи с финансовыми проблемами.