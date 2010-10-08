Нацбанк одолжил у украинцев 35 миллиардов гривен

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в государственный бюджет Украины в сентябре текущего года поступило средств на общую сумму 2,553 млрд. грн. (с начала года – 35,116 млрд. грн.). Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг для рекапитализации банков и погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС – в сентябре не выпускались) на общую сумму 57,948 млрд. грн. Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 22,173 млрд. грн., в том числе основной долг – 14,560 млрд. грн., уплата дохода – 7,614 млрд. грн.