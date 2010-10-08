Главный депутат-предприниматель требует отменить налоговую милицию и проверки

Глава парламентского комитета по вопросам регуляторной и промышленной политики и предпринимательства Наталья Королевская выдвигает пять требований к проекту Налогового кодекса. «Со стороны комитета мы выдвинули пять требований, которые необходимо учесть при доработке (проекта Налогового кодекса – ред.) ко второму чтению», – сказала она на брифинге, передает УНИАН.. По ее словам, необходимо ликвидировать «очаги коррупции», в частности, налоговую милицию, поскольку этот орган выполняет карательную функцию, а не функцию развития. «Мы предлагаем, чтобы в Налоговом кодексе была внесена поправка в закон о налоговой администрации с ликвидацией подразделения налоговой милиции», – сказала Королевская. Кроме того, по ее мнению, необходимо сделать все, чтобы сохранить упрощенную систему налогообложения в том варианте, в котором она существовала до начала 2010 года. По словам Королевской, также следует ввести запрет на проведение налоговых проверок вновь созданных предприятий в течение двух лет. По ее мнению, отчеты предприятий необходимо сдавать не чаще одного раза в полгода, а внеплановые проверки должны проводиться не чаще чем один раз в три года. «Плановые проверки как таковые – отменить, потому что это как сбор налогов, так и сбор поборов по расписанию», – подчеркнула глава парламентского комитета. Также, по ее словам, следует разработать антикоррупционную программу, которая бы действовала параллельно с вносимыми в налоговое поле изменениями. «Без борьбы с коррупцией в нашей стране невозможно будет провести эффективно ни одну реформу», – отметила Королевская. Также она заявила о необходимости создания временной следственной комиссии при Верховной Раде, которая будет рассматривать факты давления властей на бизнес. Проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.